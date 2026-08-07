De una caja de lavarropas a un reproductor de hologramas: alumnos salteños innovan en el aula

Los alumnos de sexto grado de la Escuela Armada Argentina trabajan junto al profesor Martín López en un proyecto que combina inteligencia artificial, diseño digital y un reproductor de hologramas casero. La experiencia fue presentada en la feria de ciencias y ya superó una primera instancia.

En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, López explicó que el dispositivo fue construido con materiales comunes: una caja de lavarropa, una hoja de ventana colocada a 45 grados y un televisor desde donde se proyectan las imágenes. El efecto genera una sensación tridimensional que los alumnos utilizan como soporte para explicar contenidos.

Inteligencia artificial para crear sus propias imágenes

El proyecto no se limita a reproducir material descargado de internet. Los estudiantes utilizan herramientas como Gemini y Canva para generar y modificar imágenes, agregar movimiento y preparar secuencias adaptadas a cada tema.

Uno de los ejemplos fue el sistema digestivo, que los chicos transformaron en una imagen giratoria de 360 grados para explicar el recorrido de los alimentos por el cuerpo.