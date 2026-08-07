De una caja de lavarropas a un reproductor de hologramas: alumnos salteños innovan en el aula

Con materiales simples y herramientas de IA, los chicos de la escuela Armada Argentina transformaron sus exposiciones y lograron que casi todo el curso quisiera participar.
Ciencia & Tecnología07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los alumnos de sexto grado de la Escuela Armada Argentina trabajan junto al profesor Martín López en un proyecto que combina inteligencia artificial, diseño digital y un reproductor de hologramas casero. La experiencia fue presentada en la feria de ciencias y ya superó una primera instancia.

En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, López explicó que el dispositivo fue construido con materiales comunes: una caja de lavarropa, una hoja de ventana colocada a 45 grados y un televisor desde donde se proyectan las imágenes. El efecto genera una sensación tridimensional que los alumnos utilizan como soporte para explicar contenidos.

Inteligencia artificial para crear sus propias imágenes

El proyecto no se limita a reproducir material descargado de internet. Los estudiantes utilizan herramientas como Gemini y Canva para generar y modificar imágenes, agregar movimiento y preparar secuencias adaptadas a cada tema.

Uno de los ejemplos fue el sistema digestivo, que los chicos transformaron en una imagen giratoria de 360 grados para explicar el recorrido de los alimentos por el cuerpo.

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“Estábamos nerviosas y repasábamos a cada rato”

Las alumnas Giovana y Maia, que participaron de la primera instancia de la feria de ciencias, contaron que la experiencia de construir y presentar el holograma fue “emocionante”. Frente al desafío de explicar el proyecto ante otras personas, reconocieron que sintieron nervios y que repasaban constantemente para no olvidar la información.

Pero el entusiasmo fue más allá del proyecto que ya hicieron. Cuando imaginaron qué otros contenidos podrían llevar al holograma, aparecieron rápidamente leyendas, mitos, cuentos, poemas e historia. La posibilidad de recrear figuras como San Martín o Güemes despertó especialmente su interés.

El proyecto todavía tiene camino por recorrer en la feria de ciencias, pero en el aula ya consiguió algo concreto: que los chicos pasen de mirar una imagen a imaginar qué pueden crear con ella.

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