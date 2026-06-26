Fuerte respaldo de LLA en Salta a Adorni: “Si Milei lo banca…”

El diputado provincial Eduardo Virgili, presidente de La Libertad Avanza en Salta, defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista en Cara a Cara, bajo la conducción de Mario Ernesto Peña.

Consultado sobre el impacto de las denuncias y cuestionamientos que involucran a referentes nacionales del oficialismo, Virgili sostuvo que el espacio libertario tiene una diferencia central con el kirchnerismo.

“En la época del kirchnerismo se mataban fiscales y nosotros hoy nos presentamos ante la Justicia ante cualquier cosa”, expresó.

Peña le preguntó puntualmente por el caso Adorni y por la continuidad del funcionario en el Gobierno nacional. Ante esa consulta, Virgili afirmó que respalda la decisión del presidente Javier Milei.

“Si el presidente Javier Milei lo banca, yo lo tengo que bancar”, señaló el legislador libertario.

De todos modos, Virgili aclaró que no conoce personalmente a Adorni y que no mantiene vínculo directo con él. “No vivo ni convivo con Adorni, no lo conozco ni de cerca. Lo vi pasar alguna vez por ahí”, indicó.

El diputado sostuvo que será la Justicia la que deberá avanzar si encuentra motivos para hacerlo. “Si Adorni tiene algún problema después para justificar las cosas que suceden, tendrá que cumplir lo que la Justicia diga”, afirmó.

Durante la entrevista, Peña insistió sobre si la Justicia estaba actuando efectivamente en los casos que involucran al oficialismo nacional. Virgili respondió que no cuestionará los tiempos judiciales y defendió que, a su criterio, hoy la Justicia “se siente más libre” para actuar.