Boca vuelve a Salta: Enfrentará a Athletico Paranaense el 8 de julio en el Martearena

Salta volverá a vestirse de azul y oro. Boca Juniors disputará un amistoso internacional frente a Athletico Paranaense de Brasil el próximo 8 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena, en un encuentro que promete convocar a miles de hinchas de toda la región.

La confirmación del partido generó una enorme expectativa entre los simpatizantes xeneizes del norte argentino, que tendrán nuevamente la posibilidad de ver de cerca a uno de los clubes más populares del país. El encuentro formará parte de la preparación de Boca para el segundo semestre de la temporada y será una de las principales atracciones deportivas del año en la provincia.

Además, el compromiso tendrá un condimento especial, ya que marcará una de las primeras presentaciones del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena en su regreso al banco de suplentes del conjunto de la Ribera. El entrenador trabaja en la conformación del plantel y ya cuenta con su primer refuerzo: Leandro Lozano, lateral derecho proveniente de Argentinos Juniors, quien firmó su contrato y comenzó a entrenarse bajo sus órdenes.

La llegada de Boca al Martearena representa también un importante movimiento turístico y económico para Salta. Como ocurre habitualmente cuando el Xeneize visita la provincia, se espera la llegada de aficionados desde distintos puntos del NOA para presenciar el espectáculo.

Por su parte, Athletico Paranaense llegará como un rival de jerarquía internacional, lo que elevará aún más el atractivo de una jornada que promete un estadio colmado y un marco acorde a un partido de nivel continental.

Con figuras, refuerzos y la expectativa propia de una nueva etapa futbolística, Boca volverá a presentarse en Salta y el Martearena será escenario de una verdadera fiesta del fútbol el próximo 8 de julio.