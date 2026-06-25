Salta comienza a vivir el Milagro 2026: cuándo serán la novena y la procesión

La Iglesia salteña dio inicio al Tiempo del Milagro 2026 con la difusión del cronograma oficial de celebraciones y un mensaje centrado en la paz.

Este año, el lema será: “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”.

Desde la Catedral Basílica de Salta invitaron a la comunidad a vivir este tiempo con oración, caridad y compromiso, rezando especialmente por la paz en el corazón de cada persona y en el mundo entero, por un Milagro desbordante de oración y servicio, y por el aumento y perseverancia de las vocaciones sacerdotales.

El cronograma comenzará el sábado 25 de julio, a las 17:30, con la entronización de las Sagradas Imágenes. Luego, desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 4 de septiembre, peregrinarán las instituciones.

Entre el jueves 20 y el domingo 23 de agosto se celebrará el Milagro de los Enfermos en la parroquia Del Bautismo del Señor y Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en barrio Intersindical.

El viernes 28 de agosto, a las 10, será el Milagrito, destinado a prejardines y jardines, en el atrio de la Catedral. Al día siguiente, sábado 29, se realizará el Milagro de la Infancia y la Catequesis, también a las 10, mientras que a las 15 será el Milagro Juvenil. La jornada cerrará a las 21 con misa en el atrio de la Catedral.

La novena se desarrollará desde el domingo 6 hasta el sábado 12 de septiembre. Habrá novena a las 6:30 y a las 15:30; misas sin novena a las 7, 8, 9, 10, 12:30 y 19; y misas con novena a las 11, 17, 20:30 y 22.

El domingo 13 de septiembre se celebrará la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro. Ese día habrá novena a las 6:30, misas sin novena a las 7, 8, 13 y 19, y misas con novena a las 17, 20:30 y 22. A las 10 se celebrará la misa estacional y a las 20:30 será la procesión de penitencia, con concentración en la parroquia San Juan Bautista de La Merced.

El lunes 14 de septiembre, Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, habrá novena a las 6:30, misas sin novena a las 7, 8 y 19, y misa estacional a las 10. También habrá misas con novena a las 20:30 y 22 en el atrio de la Catedral. Esa noche se realizará una vigilia de oración y el Santuario permanecerá abierto durante toda la noche.

El martes 15 de septiembre será la Solemnidad del Señor del Milagro. Habrá misas a las 00:00, 1:30, 3, 5, 6 y 7. A las 10 se celebrará la misa estacional en el atrio de la Catedral y a las 12 cerrará el Santuario para preparar la procesión.

La procesión central comenzará a las 15:15, con la renovación del Pacto de Fidelidad, uno de los momentos más convocantes de la vida religiosa salteña. A las 20:30 será la misa del peregrino y a las 22 se realizará el cierre del Santuario.

El sábado 19 de septiembre, a las 19, se celebrará la misa de Acción de Gracias.

Con este cronograma, Salta empieza a transitar uno de los tiempos más significativos de su calendario religioso, social y cultural, que cada año convoca a miles de fieles y peregrinos.