El Senado dio sanción definitiva a la cesión de tierras a Tigres Rugby Club

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia trató sobre tablas y aprobó en definitiva el proyecto de ley que establece la autorización al Ejecutivo para la cesión de tierras a nombre de Tigres Rugby Club.

“Es obligación de la institución construir la sede social en los terrenos que actualmente tiene el club”, aseguró representante de La Viña, Jorge Soto, al momento de informar sobre el proyecto.

Explicó, además, que la Comisión de Legislación ha realizado un exhaustivo análisis sobre la iniciativa e incluso realizó una ronda de consulta con autoridades del club, así como también recibió la visita de familias que actualmente tienen bienes en el lugar.

“Consideramos que el objetivo del proyecto justifica la sanción de la ley”, indicó el legislador, y sentenció: “La generación de espacios donde se van a realizar actividades sociales y deportivas tiende a mejorar la vida de los vecinos”.

Cabe destacar que el proyecto fue aprobado con el voto negativo del representante de Capital. Pasa al Ejecutivo para su promulgación. Los Senadores de Cachi y Molinos se ausentaron de la votación, no obstante, se abstuvieron de votar el dictamen previamente.