Elecciones 2027: LLA irá con una sola lista en Salta y definirá candidatos “desde adentro”

El diputado provincial Eduardo Virgili, presidente de La Libertad Avanza en Salta, cuestionó duramente la reforma electoral y anticipó que el espacio libertario no utilizará ese sistema para multiplicar candidaturas en las próximas elecciones.

En Cara a Cara, conducido por Mario Ernesto Peña, Virgili calificó al esquema electoral como una “estafa” y aseguró que tendrá un fuerte costo para los salteños.

Según el legislador, la implementación de ese sistema generará un gasto “gigantesco” que terminará recayendo sobre la sociedad. “Obviamente lo va a cargar en la espalda el salteño, como todo lo que hace este Gobierno”, sostuvo.

Virgili aseguró que La Libertad Avanza no competirá con múltiples colectoras ni con varias listas por departamento para acumular votos dentro de un mismo frente electoral.

“Nosotros no vamos a participar de esa estafa. No vamos a presentar cuatro listas de intendentes ni un montón de listas por todos lados”, expresó.

El presidente de LLA en Salta afirmó que el partido presentará una sola lista y que las diferencias internas se resolverán “desde dentro”.

“La Libertad Avanza no se va a prender en eso. Nosotros nos presentamos con una sola lista, como corresponde”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo del espacio será competir “de una forma limpia” y diferenciarse de las prácticas políticas tradicionales de la provincia.