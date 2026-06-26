Virgili negó que las candidaturas de LLA en Salta se definan “a dedo”

El diputado provincial Eduardo Virgili, presidente de La Libertad Avanza en Salta, negó que las candidaturas del espacio libertario se definan “a dedo” y defendió el funcionamiento interno del partido.

La definición surgió en Cara a Cara, bajo la conducción de Mario Ernesto Peña, quien le planteó al legislador cómo resolverá LLA sus candidaturas sin elecciones internas abiertas.

Virgili sostuvo que La Libertad Avanza es un partido nuevo y que el armado electoral se resolverá a partir del diálogo interno entre dirigentes, afiliados y referentes del espacio.

“No es que llegan a dedo. Nosotros tenemos claramente, primero, que somos un partido nuevo. Segundo, conocemos nuestra dirigencia y respetamos a todas las personas que quieran ser candidatos”, afirmó.

El legislador explicó que, a partir de ese proceso, se evaluará quiénes tienen mayor idoneidad para ocupar cada cargo. Según dijo, eso no implica una decisión personalista ni cerrada.