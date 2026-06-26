Cortes de luz en Salta: EDESA interrumpirá el servicio este viernes en Capital, Orán y otras localidades

EDESA continuará este viernes 26 de junio con el cronograma de cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia, en el marco de obras de renovación de la red de media tensión.

Según informó la empresa, las interrupciones afectarán sectores de San Ramón de la Nueva Orán, Ruta Provincial 54, Ruta Nacional 16, Salta Capital, Rosario de la Frontera y el paraje El Churcal.

En San Ramón de la Nueva Orán, el corte está previsto de 8 a 13 y alcanzará a Prolongación Beruti, Biofábrica, Escuadrón de Gendarmería Nacional, Pozo N° 1, Planta Potabilizadora y sectores cercanos.

También de 8 a 13, habrá interrupciones sobre la Ruta Provincial 54, en zonas como El Algarrobal, Timbirenda, La Iluminada, Paraje El Reloj, El Rosado, La Curvita, Santa María, Padre Coll, derivación Alto La Sierra, Misión La Paz y áreas rurales intermedias.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 16, el corte alcanzará el tramo comprendido entre el kilómetro 500, en el límite entre Salta y Chaco, y el kilómetro 550, incluyendo Talavera, Tolloche y sectores cercanos.

En Salta Capital, la interrupción del servicio será de 8 a 12 y afectará a barrio Sanidad, Palmares de la Isla, Las Tunas, Los Paraísos y zonas aledañas.

En Rosario de la Frontera, el corte está previsto de 8 a 13 y alcanzará a fincas Poma, Santos, Luque y áreas rurales cercanas. Además, en el paraje El Churcal, la interrupción será de 8 a 12.

El cronograma continuará el sábado 27 de junio en Orán, con cortes programados en barrios 60 Viviendas, SOEM, 4 de Junio, 9 de Julio, 6 de Enero, 402 Viviendas, Güemes, Mariano Moreno, Islas Malvinas, Juventud Unida, Abraham Balut, San Juan y sectores cercanos.

Desde EDESA indicaron que todos los trabajos responden a tareas de renovación de la red de media tensión y recomendaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante los horarios informados.