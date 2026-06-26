Tren Salta–Campo Quijano: desde hoy vuelve a funcionar tras finalizar las tareas de mantenimiento

El servicio ferroviario entre Salta y Campo Quijano quedó restablecido desde este viernes 26 de junio, luego de permanecer suspendido durante casi tres semanas por tareas de mantenimiento en las formaciones.

La interrupción había sido informada oportunamente por Trenes Argentinos, que dispuso la suspensión temporal del recorrido entre Salta y Campo Quijano para ejecutar trabajos técnicos. Durante ese período, el tramo entre Güemes y Salta continuó funcionando con normalidad.

Con la reanudación del recorrido completo, el servicio vuelve a operar con sus horarios y tarifas habituales, según informó la empresa ferroviaria en su sitio oficial.

El tren regional conecta las localidades de Güemes, Betania, Salta, Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano, constituyendo una alternativa de transporte para pasajeros que viajan diariamente por trabajo, estudio o trámites.

El recorrido completo demanda aproximadamente 2 horas y 52 minutos y forma parte de los servicios regionales que presta Trenes Argentinos en la provincia.

Desde la empresa recomendaron a los usuarios consultar previamente los horarios actualizados antes de emprender el viaje, con el objetivo de verificar posibles modificaciones operativas.

La normalización del servicio pone fin a una suspensión que obligó a los pasajeros habituales del ramal a buscar alternativas de transporte durante las últimas semanas.