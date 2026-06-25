Salta mantiene normal la carga de GNC, mientras Buenos Aires sufre restricciones

Mientras en Buenos Aires se registran restricciones y problemas de abastecimiento de GNC por el aumento de la demanda de gas ante las bajas temperaturas, en Salta la carga se realiza con normalidad.

El móvil de Aries recorrió estaciones de servicio de la ciudad y constató que, al menos hasta el momento, no hay inconvenientes para cargar GNC. En una estación ubicada en avenida Belgrano y avenida Sarmiento, el precio informado fue de $940 por metro cúbico.

Desde el sector indicaron que no recibieron ninguna comunicación para restringir la venta ni limitar la carga a los vehículos. Tampoco se reportaron problemas en estaciones del interior provincial.

La situación contrasta con lo que ocurre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde algunas estaciones comenzaron a registrar faltantes o cortes parciales en el suministro.