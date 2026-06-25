Judiciales de Salta protestan por salarios: "Somos de los peores pagos del país"

Imagen de archivo NDS 2023

Los trabajadores judiciales de Salta realizaron medidas de visibilización en reclamo de una recomposición salarial, con concentraciones en los pasillos de las ciudades judiciales de la provincia.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, el secretario general del gremio judicial, Matías Aramayo, aseguró que la adhesión fue “total y absoluta” por parte de los trabajadores, aunque aclaró que la modalidad de protesta garantiza la atención mínima en las dependencias y juzgados.

Según explicó, la medida fue definida luego de asambleas realizadas en el interior provincial y se lleva adelante durante una hora, de 10 a 11, en los halls centrales y pasillos de los edificios judiciales.

“Lo que estamos haciendo es visualizar el reclamo que venimos planteando”, sostuvo Aramayo, al remarcar que el pedido apunta a una recomposición salarial.

El dirigente cuestionó la idea de que los empleados judiciales de Salta perciben buenos sueldos y afirmó que, según informes del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, la provincia se ubica entre las jurisdicciones con peores salarios del país.

“Hay un mito urbano de que los empleados judiciales tienen buenos sueldos. Lamentablemente, somos de los peores pagos del país”, afirmó.

Aramayo señaló que un trabajador ingresante a la Justicia salteña percibía en febrero alrededor de $815.000 de bolsillo. En el caso de los contratados administrativos, el monto apenas superaba los $806.000, mientras que un trabajador de servicios generales rondaba los $754.000.

El gremialista sostuvo que el reclamo está dirigido tanto al Poder Judicial y al Ministerio Público como al Ejecutivo provincial, debido a que las definiciones salariales también dependen de los recursos presupuestarios.

En ese marco, indicó que ya hubo contactos con autoridades de la Corte de Justicia y del Ministerio Público, y que esperan la apertura de una mesa de trabajo con una propuesta concreta.

“Tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Hoy los trabajadores no están llegando”, sostuvo.