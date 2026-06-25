Salitre 2026: Milei autorizó por DNU el despliegue de la Fuerza Aérea en Chile

El Gobierno nacional autorizó la participación de efectivos y aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina en el ejercicio multinacional Salitre 2026, que se desarrollará en Chile junto a fuerzas militares de distintos países.
Argentina25/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El presidente Javier Milei oficializó este jueves la autorización para que las Fuerzas Armadas argentinas participen del Ejercicio Combinado "Salitre 2026", uno de los entrenamientos militares multinacionales más importantes de Sudamérica.

La decisión fue publicada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 490/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo habilitó el despliegue de personal y material de la Fuerza Aérea Argentina hacia territorio chileno. La medida se adoptó mediante un DNU debido a que el Congreso aún no sancionó la ley anual que autoriza el ingreso y salida de tropas para ejercicios internacionales.

El operativo se desarrollará en distintas bases aéreas de Chile y reunirá a fuerzas de varios países de la región y extra regionales con el objetivo de mejorar la interoperabilidad entre las aviaciones militares.

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Según el decreto, el ejercicio contempla operaciones de defensa aérea, planificación estratégica, coordinación de misiones y entrenamiento conjunto bajo estándares internacionales.

El Gobierno argumentó que la participación argentina permitirá fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea, mejorar el nivel de adiestramiento del personal y consolidar la cooperación en materia de defensa con países aliados.

Asimismo, destacó que este tipo de ejercicios contribuye a mantener actualizados los procedimientos militares frente a escenarios complejos y facilita la integración con otras fuerzas aéreas.

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