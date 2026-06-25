Impuestos internos: cambian normas de control para la venta de cigarrillos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una modificación en el régimen de determinación e ingreso de los impuestos internos a los cigarrillos y del adicional de emergencia aplicado a esos productos.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5865/2026, que modifica la Resolución General N° 2.445, norma que regula el procedimiento de fiscalización y control del sector tabacalero.

Según el texto oficial, la modificación está vinculada con los instrumentos fiscales de control utilizados para identificar los cigarrillos destinados a la comercialización. Hasta ahora, los productos nacionales se diferenciaban por colores según la unidad de medida: azul para paquetes de 20 cigarrillos, verde para paquetes de 10 y violeta para otras presentaciones.

ARCA resolvió unificar el color de identificación de los cigarrillos nacionales, por razones operativas relacionadas con la disponibilidad de esos instrumentos de control. A partir del cambio, los productos nacionales deberán identificarse con color azul, cualquiera sea la unidad de medida adoptada por las empresas manufactureras de tabaco.

La resolución no establece en forma directa una suba del precio de los cigarrillos, sino un cambio en el mecanismo administrativo y fiscal de control. Sin embargo, se trata de una modificación relevante para la industria tabacalera, los fabricantes, importadores y organismos encargados de fiscalizar la comercialización.

El objetivo declarado es simplificar la identificación de los productos y facilitar la operatoria vinculada al control del gravamen.