Nación coordina el operativo por la llegada del Papa

El Gobierno nacional comenzó a preparar el operativo de seguridad que acompañará la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, coordina el dispositivo junto con autoridades de las distintas jurisdicciones que recibirán al Pontífice. Para organizar el despliegue se conformó un Comando Unificado integrado por fuerzas federales y provinciales.

El esquema de seguridad contempla la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque todavía resta que el Vaticano defina los recorridos, horarios y lugares exactos donde se desarrollarán las principales actividades.

Los equipos argentinos trabajan además en coordinación con la avanzada vaticana para anticipar los movimientos del Papa, las zonas de concentración de fieles y los posibles cortes o restricciones de tránsito que deberán implementarse.

En Córdoba, las autoridades señalaron que aún aguardan precisiones sobre la agenda para terminar de diseñar el dispositivo provincial. Mientras tanto, continúan los contactos entre Nación y las fuerzas locales.

La visita generará un importante despliegue debido a la cantidad de personas que se espera que acompañen las actividades públicas de León XIV. Uno de los principales desafíos será coordinar los traslados entre jurisdicciones y garantizar la seguridad tanto del Pontífice como de los asistentes.

La agenda definitiva será comunicada por el Vaticano. Hasta entonces, el Gobierno avanza con la planificación preventiva y la coordinación entre las fuerzas que participarán del operativo.