Jóvenes y adultos pueden completar sus estudios primarios en el Mercado San Miguel

El Núcleo Educativo N° 7210 vuelve a funcionar en el mercado San Miguel, en su sede de 20 de Febrero 37, se trata de una propuesta de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (modalidad contemplada en la Ley de Educación Nacional N° 26206), que brinda la posibilidad de comenzar, retomar o finalizar los estudios primarios, especialmente pensada para quienes, por diferentes circunstancias, no pudieron completar su escolaridad.

La propuesta representa una oportunidad especialmente valiosa para trabajadores del mercado y sus familias, y para vendedores ambulantes. Las clases se brindan de lunes a viernes de 14 a 17:30. Además de las materias obligatorias para terminar el ciclo primario, se brindan diferentes talleres, como panadería y pastelería, de tejido, de música, actividades prácticas, baile y otros.

La directora del núcleo educativo, Marcela Villalobos, agradeció especialmente al intendente, Emiliano Durand, por su acompañamiento y su apoyo. “Él habilitó un espacio para que puedan nuevamente los alumnos tener sus clases”, dijo y agregó que el jefe comunal también acompaña la enseñanza en la modalidad de contexto de encierro.