Este jueves habrá una nueva edición de “El Mercado en tu barrio” en zona sur

Será de 10 a 16, en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol. Además de productos a precios promocionales, los vecinos dispondrán de los servicios municipales.
Salta12/08/2026

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Estejueves 13, se llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu barrio”, en la zona sur de la ciudad. La feria itinerante se instalará en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol, ubicado en la intersección de las calles Parroquia Ntra. Sra. del Valle y Parroquia Ntra. Sra. de la C. de la Viña, de 10 a 16.

Durante la jornada, los vecinos podrán adquirir frutas y verduras, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, entre otros productos.

Además, habrá diferentes servicios, de 10 a 13. En el puesto de Bienestar Animal, se ofrecerá vacunación antirrábica y entregarán turnos para castración. También estarán presentes los Móviles de Licencias de Conducir y del Registro Civil.

Estas son algunas de las ofertas que encontrarán en “El Mercado en tu barrio”: 

Pollo:

  • Pollo entero x kg: $2.999
  • Pata y muslo x 3 kg: $8.999
  • Trozado especial x 3 kg: $9.999
  • Alita de pollo x 3 kg: $8.499
  • Croquetas de pollo x 2 kg: $9.999
  • Molida común x 3 kg: $9.999
  • Molida especial x 2 kg: $10.999
  • Pechuga sin hueso x 2 kg: $13.999,99
  • Milanesa de pollo x 2 kg: $10.999
  • Milanesa de pollo combinadas x 2 kg: $10.999
  • Hamburguesa de pollo x 2 kg: $9.500
  • Patynesa de pollo x 2 kg: $9.500
  • Albóndigas de pollo x 2 kg: $9.500

Cerdo

  • 2 kg de Milanesa (100% cerdo): $15.500
  • 2 kg de Costeleta (100% cerdo): $15.500
  • 2 kg de Corte americano (100% cerdo): $16.000

Frutas y Verduras

  • Tomate (2 kg): $1.000
  • Banana (20 unidades): $2.000
  • Limones (20 unidades): $1.000
  • Mandarina (30 unidades): $2.000
  • Naranja (25 unidades): $2.000

Panadería

  • Facturas (4 unidades): $1.000
  • Tiras (4 unidades): $1.000
  • Tortillas (4 unidades): $1.000

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