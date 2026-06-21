La obra de la ex Palúdica entra en una nueva etapa con el Museo del Folclore como apuesta

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por su esposa Elena Cornejo, y el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, recorrieron las instalaciones del Paseo Ex Palúdica. Allí y en marco de la tercera edición del ciclo “Expresarte” que se realiza esta tarde, se presenta la obra “Autorretrato Mediático”, una escultura interactiva de hierro y neón de cuatro metros de altura creada por Marta Minujín, referente de la escena artística internacional.

En la oportunidad, el Gobernador destacó el valor patrimonial de la donación de Minujín y repasó el proceso de recuperación del predio, ubicado entre las calles General Güemes, Vicente López, pasaje Zorrilla y Juramento.

Sáenz recorrió el Paseo de la ex Palúdica y destacó el avance del predio que nació a partir de su iniciativa

El Paseo Ex Palúdica nació como una iniciativa de Gustavo Sáenz durante su gestión como intendente de la Capital, cuando en el año 2016 promovió la sanción de la Ley Nacional N.º 27.336 para la transferencia a título gratuito del inmueble nacional al municipio de Salta, sentando las bases de la plaza moderna y accesible que funciona actualmente.

La reconversión del área abandonada en un polo de encuentro social se ejecuta mediante un convenio de cooperación y articulación técnica entre la Provincia y el Municipio.

Al respecto, el intendente Emiliano Durand adelantó que los equipos técnicos prevén la culminación total del proyecto arquitectónico para el próximo año, período en el cual se incorporará el nuevo Museo del Folclore para complementar la oferta cultural del circuito histórico de la zona.

Expresarte

La obra de Marta Minujín es una cabeza interactiva de cuatro metros de altura realizada en hierro, con la forma de su rostro y sus característicos anteojos iluminados con luces de neón.

Además y con la organización de la Agencia de Cultura Municipal, la propuesta de esta tarde incluirá la exposición de los artistas visuales salteños Guido Yanitto, Soledad Dahbar, Roxana Ramos, Ana Benedetti e Ivana Salfity, junto a la muestra de Federico Kirschbaum en la galería principal del complejo. La programación de la fecha completa su grilla con las intervenciones musicales de Julio Reynaga y Paola Beschin, danzas contemporáneas de la compañía Nativos Dance Company bajo la dirección de Belén Jaramillo, una performance del Instituto Superior del Profesorado de Arte N.º 6004 y un sector de maridaje de bodegas locales.