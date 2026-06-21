Alerta por viento Zonda en Salta: rige aviso naranja en los Valles Calchaquíes y amarillo en la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas meteorológicas por viento Zonda para este domingo 21 de junio en distintas regiones de la provincia.

El nivel de mayor intensidad corresponde a una alerta naranja que abarca los departamentos de Cafayate, Cachi, Molinos y La Poma, donde se esperan vientos de entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

En tanto, se mantiene una alerta amarilla para la zona de la Puna salteña, que incluye San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Olacapato y Santa Rosa de los Pastos Grandes, donde las ráfagas podrían llegar hasta los 90 km/h.

Desde el mediodía

Según el informe oficial, el fenómeno comenzará alrededor de las 12 del mediodía y podría extenderse hasta la medianoche.

Las autoridades advirtieron que el viento Zonda puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, aumento brusco de la temperatura y condiciones propicias para la propagación de incendios.

Recomendaciones

Defensa Civil recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, mantenerse alejados de postes y cables eléctricos y extremar los cuidados al conducir.

Además, pidió no realizar quemas ni encender fuego en zonas rurales o de vegetación seca, debido al riesgo de incendios forestales.

La advertencia cobra especial relevancia tras los incendios registrados en los últimos días en sectores de los Valles Calchaquíes, donde las condiciones meteorológicas complicaron las tareas de control del fuego.