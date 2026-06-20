Rosario dejó otra postal de la interna libertaria: Milei y Villarruel, cada vez más lejos

Javier Milei viajó a Rosario para particpar de la ceremonia central por el Día de la Bandera que se realiza en el Monumento a la Bandera junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Al llegar, el Presidente avanzó unos pasos y le dio un fraternal abrazo a sus ministros, pero la transmisión oficial no mostró el saludo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El mandatario llegó al acto en una camioneta negra junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Fue recibido por Pullaro y Javkin y luego comenzó a saludar a los integrantes de su gabinete.

Entre ellos, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el canciller, Pablo Quirno.

También participó del acto la senadora Patricia Bullrich. Otro de los gestos que mostró la transmición oficial fue un cálido abrazo de Karina Milei con Adorni, una nueva muestra de respaldo al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En cambio, Javier Milei evitó cruzarse con Villarruel, quien participó del acto desde el sector reservado para las autoridades provinciales, metros del resto de los funcionarios.

La última vez que Milei y Villarruel compartieron una actividad pública fue durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo. Desde entonces, el vínculo continuó deteriorándose y la vicepresidenta dejó de participar de las principales actividades oficiales del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario y definió a Manuel Belgrano como “un gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la creación de la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad”.

“Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló antes de cerrar con un “¡viva la patria!”.

Con información de TN