La Fiscalía cuestionó la evolución patrimonial de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que explique una serie de inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio.

El requerimiento contiene 20 puntos vinculados con bienes, ingresos, gastos y movimientos financieros y establece un plazo de 15 días para que Adorni presente la documentación y las explicaciones correspondientes.

Entre los aspectos bajo análisis aparecen movimientos patrimoniales, operaciones en efectivo, préstamos familiares, adquisición de bienes y operaciones vinculadas con activos digitales.

La Fiscalía también busca determinar el origen de dólares declarados bajo el concepto de “venta de activos” y verificar préstamos recibidos de familiares, junto con la documentación respaldatoria de esas operaciones.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y busca establecer si la evolución patrimonial de Adorni y de su entorno puede justificarse a partir de los ingresos y operaciones declaradas.

El requerimiento forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y constituye una instancia previa a una eventual convocatoria a declaración indagatoria.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que deberá determinar si las explicaciones y documentación aportadas permiten justificar los movimientos patrimoniales observados.