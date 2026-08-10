Karina Milei ordena el armado bonaerense para 2027

Karina Milei avanza en el armado político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de fortalecer la presencia territorial del espacio y preparar la estrategia electoral para 2027.

La conducción libertaria busca consolidar una estructura propia en el principal distrito electoral del país y ampliar la cantidad de municipios en los que pueda competir con posibilidades concretas. El objetivo político apunta a disputar decenas de intendencias bonaerenses.

El esquema provincial tiene como uno de sus principales referentes a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en Buenos Aires y dirigente cercano a Karina Milei. Al mismo tiempo, Diego Santilli también ocupa un lugar central en las conversaciones sobre el futuro electoral del espacio.

Dentro de LLA también analizan la posibilidad de construir una alianza más amplia con sectores del PRO, dirigentes radicales e intendentes vecinalistas para enfrentar al peronismo en la provincia.

El armado bonaerense representa uno de los principales desafíos para el oficialismo, que busca transformar el respaldo nacional de Javier Milei en una estructura capaz de competir municipio por municipio.

Las definiciones sobre candidaturas y alianzas quedarán para más adelante, pero el objetivo ya está planteado: ampliar la presencia libertaria y disputar el poder territorial en Buenos Aires en 2027.