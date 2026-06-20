El Mercado San Miguel apunta a convertirse en paseo gastronómico y de servicios

El Mercado San Miguel prepara una transformación que irá más allá de la reconstrucción del edificio afectado por el incendio de 2024. La nueva etapa incluirá espacios gastronómicos, locales de estética, peluquerías y servicios que antes no formaban parte de la propuesta tradicional del paseo comercial.

La novedad fue adelantada por la administradora del mercado, María Figallo, en Vale Todo por Aries, donde explicó que el proyecto busca recuperar el perfil popular del mercado, pero con una distribución más segura, amplia y adaptada a nuevas demandas de consumo.

Un mercado con nuevos usos

Figallo detalló que el entrepiso del sector de Ituzaingó tendrá un uso principalmente gastronómico, aunque también se analizan locales vinculados a “peluquería, beauty, uñas” y otros servicios.

La incorporación marca un cambio en el concepto del mercado, que históricamente estuvo asociado a frutas, verduras, carnicerías, indumentaria, artículos regionales y productos de consumo cotidiano.

Frutas, verduras y carnicerías seguirán en el predio

La administradora aclaró que los rubros tradicionales continuarán dentro del nuevo edificio. El ingreso por calle Urquiza, vinculado históricamente a frutas y verduras, conservará ese perfil.

También se reorganizará el sector de carnicerías, por tratarse de una actividad que requiere condiciones específicas de higiene, seguridad, ventilación y tratamiento de residuos orgánicos.

Una obra que busca ordenar el paseo

Mientras avanza la reconstrucción, los puesteros continúan distribuidos en sedes provisorias. El principal punto de atención funciona en Pasaje Miramar 433, en la zona de Córdoba y San Martín, y se sumó otro espacio en Ituzaingó 134, donde fueron trasladadas coqueras, carnicerías y reparación de celulares.

Figallo sostuvo que el objetivo es preservar las fuentes de trabajo durante la obra y garantizar que los puesteros puedan volver al edificio histórico una vez finalizada la remodelación.

Una nueva experiencia para salteños y turistas

La funcionaria remarcó que el mercado seguirá siendo “de los salteños y para los salteños”, aunque también buscará fortalecer su atractivo turístico.

El proyecto apunta a que el nuevo Mercado San Miguel funcione no solo como un lugar de compras, sino también como un paseo gastronómico, comercial y de servicios en pleno centro de la ciudad.