El abrazo de Milei a Adorni, la foto política del acto por el Día de la Bandera en Rosario

La ceremonia por el Día de la Bandera en Rosario dejó una imagen con fuerte contenido político. Antes del acto encabezado por el presidente Javier Milei, el mandatario se fundió en un abrazo con el vocero presidencial Manuel Adorni, una escena que rápidamente captó la atención en medio de las controversias que rodean al funcionario.

El gesto se produjo cuando Adorni enfrenta cuestionamientos vinculados a su patrimonio y a la información consignada en sus declaraciones juradas, un tema que en los últimos días sumó repercusión política y mediática.

En ese contexto, la imagen fue interpretada como una muestra explícita de respaldo por parte del Presidente hacia uno de los dirigentes de mayor confianza dentro del oficialismo.

Otra de las postales de la jornada mostró a Adorni acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal armadora política de La Libertad Avanza. La presencia de ambos en el acto patrio reforzó la imagen de cohesión del núcleo más cercano al mandatario.