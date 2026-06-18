Ingresó al Senado el pliego para designar a una nueva jueza de Garantías en Salta

La Cámara de Senadores de Salta informó el ingreso del pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial para solicitar acuerdo legislativo para la designación de Silvia Adriana del Valle García Tabera como Jueza de Garantías de Quinta Nominación del Distrito Judicial del Centro.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 07 de la Cámara Alta y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Senado, el pliego será remitido a los bloques políticos y analizado por la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones antes de avanzar con el tratamiento legislativo correspondiente.

Además, se dispuso que la propuesta quede a consideración de la comunidad mediante su difusión pública, en cumplimiento del procedimiento previsto para este tipo de designaciones.

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones funcionará en la Secretaría Legislativa del Senado, ubicada en calle Caseros 519, tercer piso de la ciudad de Salta, en el horario de 9 a 13, para intervenir en el proceso de evaluación del pliego.