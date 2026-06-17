“Histórico”, “eterno” y “GOAT”: así reaccionó el mundo al show de Messi en el Mundial

Argentina le ganó 3-0 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City con un hat-trick de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos. La actuación del capitán albiceleste no pasó inadvertida para los medios del mundo, que cubrieron el partido con titulares que lo consagraron desde distintos idiomas y latitudes.

El diario alemán Sport Bild sintetizó la noche en pocas palabras: “¡Dreierpack! Unglaubliche Messi-Show” —“¡Triplete! Show increíble de Messi"—, una definición que el medio más popular en Alemania eligió para abrir su cobertura del Mundial 2026 en vivo.

Desde Francia, L’Équipe optó por una sentencia que trasciende el resultado: “Le meilleur (buteur) de l’histoire, c’est Messi” —“El mejor (goleador) de la historia es Messi”—. El histórico diario deportivo francés, que siguió el Grupo J en directo, subrayó además en su cobertura los 200 partidos del rosarino con la selección argentina y su presencia en un sexto Mundial.

En España, la reacción fue unánime. Marca tituló “Brutal: ¡¡¡Hat-trick de Messi!!!” en su seguimiento en directo del partido, mientras que Mundo Deportivo fue por la dimensión histórica del momento: “¡Brutal: ‘Hat-trick’ de Messi para hacer historia!”, con una segunda nota que amplió el alcance del hito con el título “Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre”. El diario AS, por su parte, resumió la noche con tres palabras en su cobertura en vivo: “¡Histórico Messi!”.

Desde Italia, La Gazzetta dello Sport —el decano de la prensa deportiva italiana, con 130 años de historia— tituló su seguimiento en directo: "Argentina-Algeria 3-0: eterno Messi, tripletta all’esordio del suo sesto mondiale. Delirio sugli spalti” —“Messi eterno, triplete en el debut de su sexto Mundial. Delirio en las tribunas”—. El medio destacó tanto el resultado como la euforia en el estadio.

En México, Récord lo resumió con un título que recurrió al lenguaje de las redes sociales: “Messi en modo goat”, una referencia al acrónimo inglés GOAT (Greatest Of All Time, el mejor de todos los tiempos), que sintetiza cómo una nueva generación de aficionados latinoamericanos nombró al capitán argentino.

En Inglaterra, el Daily Mail realizó una cobertura minuto a minuto del encuentro y la finalizó con un título: “El espectacular Lionel Messi anota un impresionante triplete y los vigentes campeones se alzan con una contundente victoria en Kansas City”.

El hat-trick ante Argelia —con goles a los 17, 59 y 75 minutos— fue el primero de Messi en un debut mundialista. Con los tres tantos, el rosarino llegó a 16 conquistas en Copas del Mundo e igualó la marca que Klose estableció en 24 partidos a lo largo de cuatro ediciones, entre 2002 y 2014. Messi alcanzó esa cifra en 27 encuentros, número que también lo convierte en el jugador con más presencias en la historia del torneo, por encima del alemán Lothar Matthäus (25), el propio Klose (24), el italiano Paolo Maldini (23) y el portugués Cristiano Ronaldo (22).

“Me encuentro muy bien y hoy tuvimos la suerte de comenzar ganando. Nunca es fácil el primer partido del Mundial. Agradecido a la gente porque demostraron que Argentina es una locura y volvieron a llenar el estadio, sea donde sea, en Qatar o ahora en los Estados Unidos porque hacen un esfuerzo muy grande”, indicó Messi una vez finalizado el encuentro que le valió los elogios, una vez más, de casi todo el mundo.

Argentina lidera el Grupo J del Mundial 2026 y volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 horas (Argentina) ante Austria en el Dallas Stadium.

Con información de Infobae