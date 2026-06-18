El Registro Civil realizará operativos Capital y Campo Santo

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, recuerda que se llevan a cabo operativos de identificación en el municipio de Campo Santo y en distintos puntos de la ciudad de Salta.

En Capital, este jueves 18 y viernes 19 las actividades se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución.

Estos operativos se realizarán mediante valijas digitales. A partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para ser atendidos durante la jornada.

Campo Santo

En el municipio de Campo Santo, el móvil de identificación estará presente este jueves 18 en el Museo Osvaldo Maidana, ubicado sobre la peatonal Belgrano s/n.

Por su parte, mañana viernes 19 de junio la atención se trasladará a la oficina municipal de Cobos, situada en Juan Carlos Cornejo s/n.

En estas jornadas, desde las 9 de la mañana se entregarán 120 turnos para la atención de los vecinos durante todo el día.

Costos y medios de pago

Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.

Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en su entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estos tiempos al momento de gestionar sus trámites.