Se extenderán hasta finalizar el desfile de este miércoles 17 en inmediaciones al monumento al héroe gaucho.
La Municipalidad recuperó un nuevo espacio público en zona sur
17/06/2026
Se liberó un espacio verde en el barrio San Carlos, más precisamente en la plaza María Magdalena Vaquer. Se demolió una estructura construida en el lugar.
El municipio trabaja fuertemente para recuperar espacios públicos abandonados o que son utilizados en forma indebida. En ese marco, esta mañana se liberó un espacio verde en zona sur, precisamente en la plaza María Magdalena Vaquer, en barrio San Carlos.
Durante el operativo se demolió una estructura que funcionaba hace muchos años como kiosco y verdulería.
«Vamos recuperando más de 5 hectáreas de espacios, para que los salteños puedan aprovecharlas de otra manera. Vamos a seguir de esta manera», dijo el director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez.
Con este tipo de operativos se busca garantizar la seguridad y el orden en la ciudad.
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