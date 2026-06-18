La zona sudeste se prepara para una multitudinaria promesa a la Bandera

Luego de que más de 600 estudiantes de escuelas céntricas prometieran lealtad a la Bandera Nacional este martes en el Parque San Martín, la ciudad se prepara para una nueva ceremonia que tendrá como protagonistas a alumnos de la zona sudeste.

La actividad se realizará este jueves 18 de junio desde las 10 horas sobre avenida Discépolo, entre Fortín Las Juntas y Cedolini, y contará con la participación de estudiantes, docentes y familias de distintos establecimientos educativos.

En diálogo con Aries, el presidente de la Agrupación Independencia, Horacio Chuchuy, explicó que la iniciativa surgió de los vecinos, hace varios años, con el objetivo de brindar a los alumnos de los barrios la posibilidad de vivir su propia promesa a la Bandera.

"Era juntar a las escuelas y que los niños de la zona tengan sus propias promesas a la bandera, que por ahí nunca fueron invitados", recordó.

Según indicó, la propuesta se consolidó gracias al acompañamiento de las comunidades educativas y de los padres, quienes colaboran activamente en la organización de cada edición.

Chuchuy adelantó que la ceremonia reunirá a más de 2.500 personas entre estudiantes, familiares y vecinos, y contará con diversas expresiones simbólicas para acompañar el acto patrio.

"Va a ser algo muy bonito. Los padres están preparando humos celestes y blancos para vestir todo el lugar y darle ese fervor y esos colores. Lo importante es que el niño empiece a tener conocimiento de lo que es el sentido de pertenencia y la identidad, que es tan importante y que lo estamos perdiendo de a poco", afirmó.

Además, adelantó que la organización ya trabaja en los preparativos para los festejos del 9 de Julio, donde esperan reunir a unas 75 delegaciones de diferentes instituciones.

"Siempre nos ponemos la vara más alta y cuando vemos la cantidad de gente que participa, eso genera más ganas de seguir haciendo cosas", concluyó.