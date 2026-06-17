Sáenz sobre Adorni: “A mí me preocupa el gas de los salteños”

El gobernador Gustavo Sáenz evitó profundizar sobre la situación de Manuel Adorni y buscó correr el eje hacia los problemas que, según dijo, afectan de manera directa a los salteños.

Consultado por Aries durante los actos por Martín Miguel de Güemes, el mandatario sostuvo que no está preocupado por el funcionario nacional, sino por la agenda urgente de la provincia.

“A mí no me preocupa Adorni, a mí me preocupa el gas de los salteños, me preocupan las rutas, la falta de medicamentos oncológicos, que la gente no llegue a fin de mes, la falta de consumo, las empresas que cierran y la gente que se queda sin trabajo”, afirmó.

Gas garantizado para hogares, dudas para industrias

Sáenz aseguró que el abastecimiento domiciliario de gas está garantizado para esta temporada, aunque reconoció preocupación por el impacto en las industrias.

“Para los domicilios sí está garantizado; el problema sería un poco las industrias”, señaló.

El gobernador dijo que la Provincia interviene ante Nación y reclamó obras para evitar que la crisis se repita cada invierno.

“No podemos estar mendigando”

Sáenz volvió a marcar las asimetrías entre el centro del país y el norte argentino. En ese sentido, cuestionó que Salta, luego de haber aportado gas durante años, deba reclamar por el abastecimiento.

“Haber sido Salta y el norte argentino los que le dieron gas durante tanto tiempo al país, no podemos estar mendigando que nos den el gas que nos corresponde”, expresó.

El mandatario pidió acompañamiento a los legisladores nacionales por Salta y sostuvo que el reclamo no puede sostenerse en soledad.