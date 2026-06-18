Tres pasos hacia Chile siguen cerrados por mal tiempo en la cordillera
Las condiciones meteorológicas en alta montaña mantienen cerrados este jueves 18 de junio tres pasos fronterizos que conectan el norte argentino con Chile. Según el informe oficial, Jama, Sico y Socompa no están habilitados por nevadas, frío extremo y complicaciones climáticas en la zona cordillerana.
El Paso de Jama, que une Jujuy con Atacama, permanece cerrado. La misma situación se registra en Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, donde se prevén temperaturas mínimas de hasta -7°C. También está cerrado Socompa, en la conexión entre Salta y Antofagasta.
En cambio, los cruces con Bolivia permanecen operativos. El Condado-La Mamora, Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba están habilitados las 24 horas. En Aguas Blancas, sin embargo, se advirtió por demoras debido a controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.
También funciona el paso Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, de 7 a 20 horas, mientras que el Puerto Chalanas opera de 6 a 20.
El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes trabaja con normalidad.