Tres pasos hacia Chile siguen cerrados por mal tiempo en la cordillera

Jama, Sico y Socompa no están habilitados este jueves por las condiciones meteorológicas en alta montaña. Los cruces con Bolivia y Paraguay funcionan, aunque hay demoras en Aguas Blancas.
 
Salta18/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las condiciones meteorológicas en alta montaña mantienen cerrados este jueves 18 de junio tres pasos fronterizos que conectan el norte argentino con Chile. Según el informe oficial, Jama, Sico y Socompa no están habilitados por nevadas, frío extremo y complicaciones climáticas en la zona cordillerana.

El Paso de Jama, que une Jujuy con Atacama, permanece cerrado. La misma situación se registra en Sico, entre San Antonio de los Cobres y San Pedro de Atacama, donde se prevén temperaturas mínimas de hasta -7°C. También está cerrado Socompa, en la conexión entre Salta y Antofagasta.

paso-cristo-redentorCerraron el Paso Cristo Redentor en Mendoza por temporal de nieve

En cambio, los cruces con Bolivia permanecen operativos. El Condado-La Mamora, Aguas Blancas-Bermejo y Salvador Mazza-Yacuiba están habilitados las 24 horas. En Aguas Blancas, sin embargo, se advirtió por demoras debido a controles de Gendarmería Nacional y mayor presencia de organismos de seguridad.

También funciona el paso Misión La Paz-Pozo Hondo, hacia Paraguay, de 7 a 20 horas, mientras que el Puerto Chalanas opera de 6 a 20.

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes trabaja con normalidad.

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