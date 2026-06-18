Garrafa Federal en Salta: el recorrido de este jueves barrio por barrio

El programa Garrafa Federal y Segura continuará este jueves con nuevos puntos de distribución en la ciudad de Salta, en el marco de la política destinada a garantizar el acceso al gas envasado.

El cronograma previsto establece atención de 8.30 a 9 en barrio 20 de Junio; de 9.15 a 9.45 en barrio La Colina; de 10 a 10.30 en Villa Angelita; de 11 a 11.30 en el CIC La Lonja; y de 12 a 12.30 en barrio Costanera.

Por la tarde, la distribución continuará de 14 a 14.30 en Ampliación Juanita; de 14.15 a 14.45 en barrio 6 de Septiembre; de 15 a 15.15 en Floresta Norte; de 15.30 a 16 en barrio Floresta; y de 16 a 16.30 en los barrios Scalabrini Ortiz y Autódromo.

Desde el Gobierno recordaron la importancia de respetar los horarios establecidos y asistir con el envase correspondiente.