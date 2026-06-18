Garrafa Federal en Salta: el recorrido de este jueves barrio por barrio
Salta18/06/2026Ivana Chañi
El operativo recorrerá distintos puntos de la capital salteña durante toda la jornada. La garrafa tiene un precio de $24.000 y la distribución se realizará en más de diez barrios.
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