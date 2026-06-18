Cortes de luz en Salta: zonas afectadas este jueves y viernes

Los cortes programados de energía en Salta continuarán este jueves 18 de junio con interrupciones del servicio en distintos puntos de la provincia.

Hoy, los trabajos comenzarán a las 8 y afectarán sectores de General Güemes, Joaquín V. González, Apolinario Saravia, La Candelaria y San Lorenzo.

En General Güemes, el corte alcanzará la zona rural de El Bordo, sobre Ruta Provincial 112, con una duración estimada de cuatro horas.

También desde las 8, EDESA interrumpirá el servicio durante cinco horas en sectores ubicados sobre Ruta Nacional 5, entre los kilómetros 130 y 160, incluyendo Luis Burela, Apolinario Saravia, Misión Enacore, apéndice Las Palmas y zonas aledañas.

En La Candelaria, el corte tendrá una duración estimada de cinco horas y afectará sectores sobre Ruta Provincial 25, paraje El Infiernillo, fincas Zucamel, Viaña, Los Nogales y zonas rurales cercanas.

En San Lorenzo, la interrupción será de cuatro horas y alcanzará a usuarios de barrio Centro y zonas aledañas.

Para el viernes 19, EDESA programó nuevos cortes desde las 8 en Joaquín V. González, Apolinario Saravia, Colonia Santa Rosa, Salta Valle Oeste y, desde las 9, en General Güemes.

La empresa solicitó a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante los horarios informados, especialmente en hogares, comercios y actividades que dependan del suministro eléctrico.