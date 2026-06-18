Neblinas, baches y obras: piden extremar la precaución en rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen habilitadas este jueves 18 de junio, pero las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de neblinas matinales, sectores con calzada deteriorada y trabajos viales en distintos puntos de la provincia.

Uno de los corredores que concentra más advertencias es la Ruta Nacional 34, donde se reportan baches de grandes dimensiones, banquinas irregulares y falta de mantenimiento en tramos de Orán, San Martín y Anta. También se advirtió por la presencia de animales sueltos y tránsito pesado, especialmente en sectores cercanos a Pichanal, Embarcación, Tartagal y Salvador Mazza.

La cordillera, entre el hielo y las obras

En la Ruta Nacional 51, que conecta el Valle de Lerma con la Puna, se recomendó circular con mucha precaución por hielo sobre la calzada, falta de mantenimiento y trabajos con maquinaria pesada en distintos sectores. Las advertencias abarcan especialmente los tramos entre Santa Rosa de Tastil, San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

Las bajas temperaturas también afectan la circulación en el departamento Los Andes, donde se registran mínimas bajo cero y sectores resbaladizos.

Atención en los Valles Calchaquíes

Quienes viajen hacia Cafayate, Cachi o los Valles Calchaquíes deberán prestar atención a las tareas de mantenimiento que se realizan sobre las rutas nacionales 40 y 68, además de desvíos y maquinaria trabajando en distintos tramos. También se mantienen advertencias por calamina, bancos de arena y erosión en varias rutas provinciales de la zona.

Desde Defensa Civil de Salta recordaron que el estado de las rutas puede variar según las condiciones meteorológicas y recomendaron consultar los informes actualizados antes de emprender viajes de larga distancia.