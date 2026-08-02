Juventud Antoniana empató con Olimpo en Bahía Blanca en el inicio del Nonagonal Final

Fotos: Prensa de Juventud Antoniana

Juventud Antoniana comenzó su participación en el Nonagonal Final del Torneo Federal A con un empate sin goles frente a Olimpo de Bahía Blanca, en condición de visitante. El conjunto salteño sumó un punto en la primera fecha de la Fase Campeonato y dio el primer paso en la lucha por el ascenso a la Primera Nacional.

En un encuentro disputado en Bahía Blanca, Juventud Antoniana y Olimpo igualaron 0 a 0 en un partido de trámite equilibrado, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones, aunque ninguno logró romper el marcador.

El conjunto dirigido por Sergio Maza mostró orden defensivo y consiguió sostener el resultado en un escenario de exigencia, iniciando la segunda fase del certamen con un punto fuera de casa.

Con este empate, el Santo comenzó a sumar en el Nonagonal Final, instancia en la que los equipos buscarán la clasificación a los cuartos de final y continuar en la pelea por el primer ascenso a la Primera Nacional.

En la próxima fecha, Juventud Antoniana será local frente a Alvarado de Mar del Plata. El encuentro se disputará el viernes, desde las 22, en el estadio Padre Ernesto Martearena.