Central Norte venció a Los Andes y sumó tres puntos clave en la Primera Nacional

Fotos: Alfredo Burgos

Central Norte superó 1 a 0 a Los Andes en el estadio Padre Ernesto Martearena, por la 23ª fecha de la Primera Nacional. Con este resultado, el conjunto dirigido por Mario Sciacqua volvió al triunfo y sumó tres puntos importantes en la lucha por la permanencia, aunque continúa en la zona de descenso debido a otros resultados de la jornada.

El equipo salteño consiguió la diferencia a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Francisco Borda aprovechó una de las llegadas del conjunto azabache para convertir el único gol del encuentro.

Tras la ventaja, Central Norte manejó el desarrollo del partido con orden y buscó ampliar la diferencia, mientras que la visita intentó adelantarse en el campo para alcanzar la igualdad.

En los minutos finales, Los Andes intensificó la presión sobre el área local y generó algunas aproximaciones de peligro. Sin embargo, el conjunto salteño logró sostener la ventaja gracias a una destacada actuación del arquero Fabricio Hass, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido y resultó determinante para mantener el arco en cero.

La victoria le permitió al Cuervo volver a sumar de a tres en condición de local y mantenerse en la pelea por salir de los últimos puestos de la Zona A. No obstante, el triunfo de Chaco For Ever impidió que el equipo salteño abandonara la zona de descenso al cierre de la fecha.

En la próxima jornada, Central Norte buscará extender este buen resultado cuando afronte un nuevo compromiso por la Primera Nacional.