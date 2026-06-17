Empresarios salteños reclamaron avances en la licitación del Belgrano Cargas: “Estamos perdiendo casi medio año”

Por Aries, el presidente de Prograno, Pedro Arias, destacó el interés de dos grupos empresarios por participar en la futura licitación del Belgrano Cargas y remarcó la importancia estratégica que tiene el proyecto para el desarrollo productivo del norte argentino, especialmente por el crecimiento esperado de la actividad minera.

Arias explicó por Aries que el ferrocarril es una herramienta clave para el traslado de la producción regional y señaló que el desafío será acompañar el crecimiento de nuevas actividades económicas, principalmente vinculadas al sector mineral.

“Es una licitación muy importante. El Belgrano Cargas es clave para mover la producción y sobre todo lo nuevo que viene con el desarrollo minero. Hay que sacar esa producción hacia los puertos”, sostuvo.

Según detalló, uno de los grupos interesados está integrado por una empresa mexicana con experiencia en operación ferroviaria tanto en México como en Estados Unidos, mientras que el otro consorcio está conformado principalmente por compañías cerealeras y del sector minero.

El dirigente indicó que ambas propuestas mostraron un importante nivel de preparación técnica y ya realizaron relevamientos sobre el estado del ramal, las inversiones necesarias por etapas, el material rodante requerido y las proyecciones de carga.

Sin embargo, expresó preocupación por la demora en el proceso licitatorio ya que, pese al anuncio realizado en marzo de 2026, todavía no se conocen los pliegos oficiales.

“Nos sorprendió gratamente el estudio que tienen hecho, pero lamentablemente los dos grupos todavía no pudieron acceder a los pliegos. Es algo que no se termina de entender porque el Gobierno nacional no avanza y todo está demorado”, afirmó.

Arias señaló que las inversiones previstas serían superiores a los 3.000 millones de dólares y que parte del desafío estará puesto en recuperar infraestructura ferroviaria en zonas de alta complejidad operativa como la Puna, donde se requerirá equipamiento específico para trabajar en altura.

Además, valoró que existan dos interesados en competir por el proyecto y consideró que eso fortalece el proceso. “Celebramos que haya competencia sana y ojalá salga elegida la mejor empresa para los intereses del norte argentino”, expresó.

Finalmente, el presidente de Prograno sostuvo que la demora genera incertidumbre y cuestionó la falta de avances concretos en una obra que consideró fundamental para el desarrollo logístico regional.

“Los tiempos de la política no son los mismos que los tiempos empresariales y ya estamos perdiendo casi medio año sin novedades sobre los pliegos”, concluyó.