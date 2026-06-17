EDESA mantendrá la atención digital durante el feriado del 17 de junio
Por el feriado provincial del 17 de junio, EDESA informó que este miércoles no habrá atención comercial presencial en sus oficinas.
La empresa indicó que la atención al público se mantendrá a través de los canales digitales habilitados, mientras que la atención presencial se retomará el jueves 18 de junio.
Reclamos técnicos durante el feriado
Los reclamos técnicos serán recibidos por los medios habituales y atendidos por personal destinado a ese servicio.
La empresa recordó que el Centro de Atención Telefónica funciona al 0800 777 33372, gratuito las 24 horas para consultas técnicas.
Canales digitales de atención
Durante el feriado, los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de:
- WhatsApp: +54 9 387 549-2222
- Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar
- APP Mi EDESA
- Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372
Para atención comercial telefónica, el horario será de 7 a 15.
Puntos de pago
Los puntos de pago habilitados pueden consultarse en el sitio oficial de EDESA.
La información resulta clave para usuarios que necesiten realizar trámites, consultas comerciales o reclamos técnicos durante el feriado provincial por el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.