El crecimiento de las motos en Salta enciende una alerta vial

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assenato, explicó en Aries sobre el fuerte crecimiento del parque de motocicletas y el impacto que esta situación tiene sobre la seguridad vial.

Según explicó, durante 2024 se patentaron cerca de 20 mil motos en la ciudad, mientras que el año pasado la cifra llegó a 25 mil. En tanto, solamente durante los primeros seis meses de 2026 ya se registraron alrededor de 18 mil nuevas motocicletas.

Assenato señaló que el crecimiento está relacionado con que la moto se convirtió en uno de los medios de transporte más accesibles y económicos. Sin embargo, remarcó que el aumento del parque también se refleja en los siniestros: el 80% de los hechos en los que participa una motocicleta termina con algún daño para la salud.

El funcionario indicó además que, al inicio de la actual gestión, solamente tres de cada diez motociclistas utilizaban casco, mientras que actualmente la cifra llegó a seis de cada diez. Pese a la mejora, todavía cuatro de cada diez circulan sin la protección correspondiente, especialmente en viajes cortos dentro de los barrios.

Ante este escenario, el Municipio reforzó campañas para promover el uso del casco, la obtención de la licencia de conducir y la capacitación de motociclistas. También trabaja con concesionarias, clubes deportivos y otras instituciones en la entrega y renovación de cascos, además de sumar lugares de estacionamiento y controles para ordenar la circulación.