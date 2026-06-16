Cortes de luz en Salta: el cronograma de EDESA para esta semana

EDESA informó el cronograma de cortes programados de energía eléctrica previstos para esta semana en distintas localidades de la provincia de Salta, en el marco de su plan de obras sobre redes de media y baja tensión.

Las interrupciones comenzarán este martes 16 de junio y continuarán el jueves 18 y viernes 19. El miércoles 17 no se registran cortes programados, por el feriado provincial por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

Martes 16 de junio

General Güemes

El primer corte programado se realizará en General Güemes, desde las 8 horas, con una duración estimada de cuatro horas.

La zona afectada comprende el acceso por Ruta Provincial 10, kilómetro 7,5, en inmediaciones de Finca La Nelly, zona rural de la localidad de General Güemes.

Según informó la empresa, el motivo de la interrupción será la renovación de red de media y baja tensión.

Salta Este 2

También este martes, desde las 8 horas, EDESA realizará un corte programado en el sector Salta Este 2, con una duración estimada de cuatro horas.

La interrupción afectará a usuarios de barrio La Lucinda I, en Salta Capital, ubicados entre los siguientes límites: al sur, avenida Ciudad de Asunción; al este, Acceso Norte; al norte, barrio La Lucinda II; y al oeste, Finca La Lagunilla, además de zonas aledañas.

El motivo informado es la ampliación de red de media y baja tensión.

Miércoles 17 de junio

EDESA no informó cortes programados para este día, feriado provincial por el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

Jueves 18 de junio

General Güemes

El jueves 18, desde las 8 horas, se realizará un corte programado en la localidad de General Güemes, con una duración estimada de cuatro horas.

La zona afectada comprende la Ruta Provincial 112, zona rural de El Bordo y sectores aledaños.

El motivo del corte será la renovación de red de media y baja tensión.

Joaquín V. González / Apolinario Saravia

También desde las 8 horas, EDESA programó una interrupción del servicio en la zona de Joaquín V. González y Apolinario Saravia, con una duración estimada de cinco horas.

El corte afectará sectores ubicados sobre Ruta Nacional 5, entre los kilómetros 130 y 160, incluyendo Luis Burela, Apolinario Saravia, Misión Enacore, apéndice Las Palmas y zonas aledañas.

La empresa indicó que los trabajos corresponden a la renovación de red de media y baja tensión.

La Candelaria

En La Candelaria, el corte programado comenzará a las 8 horas y tendrá una duración estimada de cinco horas.

La zona afectada comprende sectores sobre Ruta Provincial 25, paraje El Infiernillo, fincas Zucamel, Viaña, Los Nogales y zonas rurales aledañas e intermedias.

El motivo será la renovación de red de media y baja tensión.

Salta Oeste 2 / San Lorenzo

En el sector Salta Oeste 2, el corte se realizará desde las 8 horas, con una duración prevista de cuatro horas.

La interrupción afectará a usuarios de la localidad de San Lorenzo, en barrio Centro y zonas aledañas.

Según EDESA, el trabajo corresponde a la renovación de red de media y baja tensión.

Viernes 19 de junio

Joaquín V. González / Apolinario Saravia

El viernes 19, desde las 8 horas, EDESA realizará un nuevo corte programado en la zona de Joaquín V. González y Apolinario Saravia, con una duración estimada de cinco horas.

La interrupción afectará sectores ubicados por camino vecinal al paraje Las Tortugas, en Pizarro, alcanzando a Courel, El Cebilar, Jaramillo, Tallo, Guzmán Rueda, Las Tortugas y zonas cercanas.

El motivo informado será la renovación de red de media y baja tensión.

Orán / Colonia Santa Rosa / Urundel

También desde las 8 horas, se realizará un corte programado en la zona de Colonia Santa Rosa, con una duración estimada de cuatro horas.

La interrupción alcanzará a fincas ubicadas sobre Ruta Provincial 14, Camino 3, Camino 5, Camino 6 y zonas aledañas.

EDESA indicó que el corte se debe a tareas de renovación de red de media y baja tensión.

Salta Valle Oeste

En Salta Valle Oeste, el corte programado comenzará a las 8 horas y tendrá una duración estimada de cuatro horas y media.

La zona afectada comprende suministros sobre Ruta Provincial 36, barrios Las Tuscas, Las Lechuzas, Jardines de Quijano, Santa Rita, Villa Angélica, loteo Rincón del Valle, loteo Potrero de Quijano, Villa Mercedes, barrio Belgrano y zonas aledañas.

El motivo será la renovación de red de media y baja tensión.

General Güemes

Finalmente, el viernes 19 se realizará otro corte programado en General Güemes, desde las 9 horas, con una duración estimada de cuatro horas.

La interrupción afectará al Parque Industrial y a usuarios ubicados entre los siguientes límites: al sur, calle 6; al este, Finca Maminegra; al norte, Estación Transformadora Central Güemes; y al oeste, Ruta Nacional 34, además de zonas aledañas.

En este caso, el motivo informado es la ampliación de red de media y baja tensión.

Recomendaciones para usuarios

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante los horarios informados, especialmente en hogares, comercios y actividades que dependan del suministro eléctrico.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento, renovación y ampliación de redes eléctricas que EDESA ejecuta en distintos puntos de la provincia.