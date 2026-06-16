A horas del estreno, destacan el momento de la Selección y el liderazgo de Scaloni

En la previa del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, por Aries, el analista deportivo Eduardo Ramenzoni compartió desde Estados Unidos su mirada sobre el presente del equipo de Lionel Scaloni, el clima que se vive entre los hinchas y las expectativas para el inicio del torneo.

Desde Kansas, ciudad donde Argentina afrontará su estreno mundialista, Ramenzoni describió un escenario de creciente entusiasmo entre los argentinos que llegaron para acompañar al equipo.

“Ya hay muchísima gente aquí, hubo banderazos y hoy se espera una concurrencia masiva. Hay muchos argentinos buscando entradas porque no pudieron conseguir”, relató.

El periodista también marcó diferencias con otras experiencias mundialistas que le tocó cubrir y recordó cómo cambió el trabajo periodístico desde México 1986 hasta la actualidad.

“Cuando llegué al Mundial del 86 éramos muy pocos periodistas siguiendo a la Selección. No había redes sociales, no había celulares; hoy levantás el teléfono y te comunicás al instante. La diferencia es abismal”, señaló.

En cuanto al presente futbolístico, Ramenzoni consideró que Argentina llega nuevamente entre los principales aspirantes, aunque pidió evitar definiciones anticipadas.

Sobre el trabajo del entrenador argentino, destacó especialmente el manejo del grupo y la evolución del ciclo. “Scaloni se maneja de una manera que no le encontrás ninguna flaqueza. Es muy medido, muy discreto y evidentemente maneja el grupo de manera muy buena”, afirmó.

Incluso fue más allá al ubicar al actual seleccionador entre los entrenadores más importantes de la historia argentina. “Estamos ante un técnico que se sienta en la mesa con Menotti y con Bilardo. Scaloni ya está sentado en esa mesa”, remarcó.

Respecto del posible equipo para el debut, indicó que la principal incógnita pasaba por el estado físico de algunos futbolistas, aunque anticipó una base consolidada alrededor de figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández.