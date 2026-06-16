Kansas City Stadium, el escenario elegido para el debut de Argentina en el Mundial 2026

El seleccionado campeón del mundo comenzará la defensa del título frente a Argelia en uno de los estadios más emblemáticos de Estados Unidos.
Deportes16/06/2026

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La Selección Argentina iniciará su participación en la Copa del Mundo 2026 en el Kansas City Stadium, escenario que albergará el encuentro ante Argelia por la primera fecha del Grupo J. El estadio, conocido habitualmente como Arrowhead Stadium, es uno de los recintos deportivos más tradicionales de Estados Unidos y cuenta con capacidad para más de 73 mil espectadores.

Ubicado en Kansas City, Missouri, el estadio es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y fue adaptado especialmente para recibir partidos de la Copa del Mundo. Además del debut argentino, la sede albergará otros encuentros de la fase de grupos y uno de los cruces de cuartos de final.

La elección de Kansas City no es casual. La Asociación del Fútbol Argentino decidió instalar allí su base de operaciones durante gran parte del certamen debido a las comodidades logísticas y las distancias con las diferentes sedes del Mundial.

El recinto será testigo del estreno de Lionel Messi en su sexto Mundial y del comienzo del sueño albiceleste de conquistar una cuarta estrella. El encuentro frente a Argelia se disputará este martes desde las 22 (hora argentina) con arbitraje del polaco Szymon Marciniak.

Con una atmósfera imponente y miles de hinchas argentinos esperados en las tribunas, Kansas City Stadium se prepara para convertirse en la primera casa de la Scaloneta en la Copa del Mundo 2026.

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