Gimnasia y Tiro venció a Temperley y se metió en zona de clasificación

Fotos: Prensa Oficial de GYT

Gimnasia y Tiro consiguió un importante triunfo como visitante al superar 2 a 1 a Temperley, por la 23ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Juan Manuel Azconzábal ingresó a la zona de clasificación al Reducido y continúa consolidándose en la pelea por los primeros puestos.

El Albo mostró eficacia para golpear en los momentos decisivos del encuentro y construyó una victoria de relevancia en el estadio Alfredo Beranger.

Lautaro Gordillo abrió el marcador para el conjunto salteño, mientras que Manuel Guanini amplió la ventaja para darle mayor tranquilidad al equipo durante el desarrollo del partido.

En el tramo final, Temperley logró descontar por intermedio de Gabriel Hauche, aunque Gimnasia y Tiro sostuvo la diferencia y se quedó con los tres puntos en condición de visitante.

Con este resultado, el conjunto salteño alcanzó un lugar en la zona de clasificación al Reducido, ratificando su buen momento en el campeonato y sumando una victoria de peso fuera de casa.

El plantel permanecerá en Buenos Aires, ya que el próximo miércoles afrontará el encuentro pendiente de la 21ª fecha frente a Almagro, compromiso que fue reprogramado tras la llegada de la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial.