El clásico salteño ya tiene fecha

Nueva edición para el clásico entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, correspondiente a la fecha 28 de la Primera Nacional.

El encuentro será el sábado 15 de agosto en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde Central Norte será local. El partido tiene una im

portancia especial por el momento que atraviesan en el campeonato y la necesidad de sumar puntos para cumplir sus respectivos objetivos.

En el historial, el partido más reciente fue durante la primera rueda del torneo en el Gigante del Norte, Central Norte se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a un gol de Julian Lopez.

Como cada clásico salteño, se espera una importante convocatoria de hinchas y un amplio operativo de seguridad. En los próximos días, las autoridades darán a conocer los detalles sobre la venta de entradas, el ingreso de las parcialidades y el dispositivo previsto para garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Con la expectativa en aumento, Gimnasia y Tiro y Central Norte volverán a verse las caras en un partido que promete y que, una vez más, concentrará la atención de todo el fútbol salteño.