Turismo: la ocupación mejoró, pero la rentabilidad siguió en baja

A pesar del importante movimiento turístico registrado durante la temporada alta, el balance para el sector no fue del todo positivo, así lo señaló Facundo Assaf, en comunicación con Pelo y Barba el estado del turismo. La mayor afluencia de visitantes se concentró en la ciudad de Salta, mientras que en distintos destinos del interior provincial la ocupación fue menor a la esperada.

Sin embargo, se remarcó que la principal preocupación no pasa por la cantidad de turistas, sino por el nivel de gasto que realizaron durante su estadía. Explicaron que la pérdida del poder adquisitivo de las familias impactó directamente en el consumo turístico, reduciendo la rentabilidad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

En ese contexto, sostuvieron que la actual crisis de consumo condiciona el desempeño del sector y señalaron que, si bien hubo movimiento durante las vacaciones de invierno, los ingresos generados estuvieron por debajo de las expectativas.

La situación mantiene en alerta a los operadores turísticos, que siguen de cerca la evolución de la actividad de cara a los próximos fines de semana largos y a la temporada de primavera.

"El problema hoy no es la cantidad de turistas, sino la rentabilidad que dejó la temporada", afirmaron. El gasto promedio por visitante fue similar al del año pasado, esta situación refleja la decisión de los hoteles de no incrementar significativamente sus tarifas para mantener la competitividad como un turista cada vez más cuidadoso al momento de consumir.

Se destacó el esfuerzo realizado en materia de promoción y el trabajo del sector privado, remarcaron que Salta cuenta con más de 22.000 plazas hoteleras, lo que obliga a redoblar las estrategias para sostener la actividad.

Cafayate y Cachi superaron el 60%, aunque con porcentajes inferiores a los de temporadas anteriores. Más preocupante fue la situación de destinos consolidados como San Lorenzo, San Antonio de los Cobres y Molinos, que no alcanzaron ese nivel de ocupación.

Desde la Cámara también remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre municipios y el sector privado para potenciar la promoción turística. Consideraron que las localidades que desarrollan acciones coordinadas logran mejores resultados, mientras que otras aún deben fortalecer esa articulación.

En una visión del futuro, el desafío es dejar de competir únicamente por precio y comenzar a hacerlo por el valor de la experiencia que ofrece Salta. "Durante muchos años el principal atractivo fue la diferencia cambiaria, pero ese escenario cambió. Hoy debemos poner en valor nuestros paisajes, la gastronomía, la cultura y la calidad de los servicios para que el turista elija el destino por todo lo que ofrece", señalaron.