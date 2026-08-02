Entradas falsas para Central Norte-Los Andes: el club lanzó una advertencia

El club detectó ofertas a precios muy inferiores a los oficiales. Qué deben tener en cuenta los hinchas antes de comprar su ingreso al Martearena.
 
Deportes02/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Central Norte advirtió sobre la circulación y venta de entradas falsas para el partido de este domingo ante Los Andes, que se disputará desde las 16.30 en el estadio Padre Ernesto Martearena.

Según informó el club a través de sus cuentas oficiales, los tickets apócrifos son ofrecidos a precios muy inferiores al valor establecido. Por ese motivo, pidió a los hinchas evitar compras por canales no autorizados.

Pagina-30-Defensores-Belgrano-1-Central-Norte-1-780x470El Cuervo recibe a Los Andes con la continuidad de Sciacqua en juego

La institución recomendó adquirir las entradas únicamente mediante los puntos de venta y vías oficiales difundidas por Central Norte. También alertó que los ingresos falsificados no permitirán acceder al estadio.

El encuentro será clave para el Cuervo, que atraviesa una mala racha, se encuentra en zona de descenso y necesita volver al triunfo. El resultado también podría ser determinante para la continuidad de Mario Sciacqua al frente del equipo.

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