La FIFA da marcha atrás con el proyecto de privatización del Mundial por falta de consenso

La FIFA anunció que no avanzará con el proyecto FIFA Forward Enterprise, la iniciativa que había despertado un intenso debate en torno a la participación de capitales privados en la organización y el desarrollo de la Copa del Mundo.

A través de una declaración oficial atribuida a su presidente, el máximo organismo del fútbol mundial confirmó que la propuesta fue retirada luego de comprobar que no contaba con el respaldo mayoritario de las Asociaciones Miembro y que, lejos de fortalecer al fútbol, había generado una profunda división entre los distintos actores.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", señala el comunicado.

La iniciativa, denominada FIFA Forward Enterprise, tenía como objetivo crear una estructura destinada a fortalecer el desarrollo del fútbol y generar mayores recursos para las asociaciones nacionales, especialmente aquellas que requieren un mayor respaldo económico. Sin embargo, desde el inicio la FIFA había aclarado que su implementación dependería del consenso de las federaciones, las confederaciones y el Consejo de la FIFA.

Ante la falta de ese apoyo, el presidente del organismo fue categórico: "Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante".

De esta manera, la FIFA pone fin a un proyecto que había abierto el debate sobre la participación privada en uno de los activos más importantes del fútbol mundial y ratifica que buscará nuevos caminos para impulsar el crecimiento del deporte sin profundizar las diferencias entre sus miembros.

Finalmente, el presidente de la FIFA adelantó que en los próximos días convocará a las distintas partes involucradas con el objetivo de continuar trabajando en políticas que permitan fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global, con especial atención a los países que más apoyo necesitan.