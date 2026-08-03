"Súper Niño" en Salta: qué zonas podrían ser las más afectadas

El “Super Niño” tendrá efectos en casi toda la provincia de Salta, pero no se manifestará de la misma forma en cada región. La principal preocupación serán las lluvias intensas y concentradas, capaces de descargar grandes volúmenes de agua en pocos minutos.

Así lo explicó Norberto Volante, especialista del INTA, en Pelo y Barba, por Aries. El investigador aclaró que no es posible señalar un único sector como el más afectado porque se trata de un fenómeno regional y de comportamiento localizado.

Tormentas intensas y muy localizadas

Volante anticipó que las precipitaciones no serán uniformes. Una tormenta puede descargar un gran volumen de agua sobre una localidad y, a pocos kilómetros, no dejar lluvias.

Ese comportamiento dificulta establecer con anticipación qué ciudad o departamento resultará más comprometido. El riesgo dependerá de la intensidad de cada tormenta, la saturación de los suelos y la capacidad de drenaje de la zona afectada.

El especialista sostuvo que el fenómeno alcanzará a las distintas regiones de Salta. En áreas urbanas, la preocupación está puesta en el escurrimiento superficial cuando el suelo ya no puede absorber más agua.

El Valle de Lerma y las zonas urbanas

El Valle de Lerma concentra especial preocupación por los antecedentes de tormentas intensas, crecidas de arroyos y vehículos arrastrados por el agua.

Volante no afirmó que esa región vaya a ser necesariamente la más castigada, pero explicó que las tormentas intensas pueden generar problemas en cualquier sector con suelos saturados, cauces desbordados o drenajes insuficientes.

La ciudad de Salta presenta además una alta vulnerabilidad ante lluvias concentradas. Cuando cae mucha agua en poco tiempo, aumenta el riesgo de anegamientos, desbordes de canales y complicaciones en calles y barrios.

El norte también estará expuesto

El impacto no se limitará al centro provincial. El norte salteño también puede recibir tormentas localizadas y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Las comunidades rurales y los poblados cercanos a cauces serán especialmente sensibles a precipitaciones intensas. Sin embargo, el investigador evitó establecer un orden de riesgo entre el Valle de Lerma, el norte y otras regiones porque la distribución de las tormentas será irregular.

“Es un fenómeno regional”, remarcó al explicar que prácticamente ninguna zona de Salta quedará completamente al margen.

Por qué la Puna puede comportarse distinto

La excepción podría presentarse en la Puna y las zonas de alta montaña. Según Volante, la circulación atmosférica y la presencia de cordones montañosos pueden modificar el recorrido de la humedad y producir un efecto diferente al esperado en las regiones más bajas.

La orografía actúa como una barrera que desvía y transforma los vientos húmedos que llegan desde la Amazonia. Por esa razón, la alta montaña puede registrar un comportamiento inverso al del resto de la provincia.

El especialista recordó que, en algunos años dominados por La Niña, la Puna recibió más precipitaciones de lo normal. Esa experiencia demuestra que las condiciones de montaña pueden alterar los patrones generales.