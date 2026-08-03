Salta Libre de Cataratas: 15 vecinos recuperaron la visión y mejoran su calidad de vida

Este sábado, 15 vecinos de la ciudad fueron operados de cataratas en el marco del programa “Salta Libre de Cataratas”, una iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Salta junto a la Fundación Saravia Olmos, con el objetivo de facilitar el acceso a intervenciones oftalmológicas y mejorar la calidad de vida de los salteños.

Durante la jornada, los pacientes pudieron acceder a la cirugía de manera gratuita y continuar con el proceso de recuperación y seguimiento correspondiente. Para muchos de ellos, la intervención representa la posibilidad de volver a realizar actividades que habían quedado limitadas por la pérdida progresiva de la visión.

Entre los testimonios, uno de los vecinos contó que llevaba seis meses sin poder trabajar como taxista debido a sus dificultades para ver. “No veía nada. Con esto me solucionaron la vida”, expresó y además agradeció al intendente, Emiliano Durand y a la Fundación por la oportunidad de acceder a la cirugía.

Otra de las pacientes relató que conoció el programa a través de la televisión y pudo acceder a la intervención luego de acercarse a un Centro Integrador Comunitario (CIC). “No lo podía hacer”, señaló, al destacar la importancia de contar con este tipo de iniciativas que permiten a vecinos acceder a tratamientos que, de manera particular, resultan difíciles de afrontar.

De esta manera, “Salta Libre de Cataratas” continúa acercando soluciones concretas a los vecinos, promoviendo el acceso a la salud visual y brindando la posibilidad de recuperar una capacidad fundamental para desenvolverse con autonomía.

Cabe recordar que el programa está destinado a personas mayores de 55 años que no cuentan con obra social. Hasta el momento ya son 45 los vecinos que accedieron a la cirugía.