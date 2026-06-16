CONICET busca director para una unidad de investigación

El CONICET abrió un concurso público para seleccionar director o directora regular del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, una unidad ejecutora de dependencia exclusiva del organismo.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial dentro del apartado de concursos oficiales. La inscripción estará abierta desde el 16 de junio hasta el 17 de julio de 2026.

No es un concurso para investigadores

El llamado no implica la apertura de ingresos a la carrera científica ni la incorporación de nuevos investigadores.

Se trata de un concurso de conducción institucional para cubrir la dirección regular de una unidad ejecutora, es decir, un cargo de gestión científica dentro de la estructura del CONICET.

El contexto del ajuste científico

Aunque el aviso es administrativo, aparece en un contexto político sensible. Durante la gestión libertaria, el sistema científico y universitario quedó atravesado por reclamos presupuestarios, caída de ingresos, salarios deteriorados y cuestionamientos a la política nacional de ciencia y educación.

Por eso, la publicación puede leerse como una señal de funcionamiento institucional dentro de un organismo que sigue bajo fuerte tensión pública.

Cómo será la inscripción

Las postulaciones deberán realizarse en formato electrónico. El reglamento del concurso, los términos de referencia, el perfil requerido y la integración del jurado estarán disponibles a través de las convocatorias oficiales del CONICET.

La documentación deberá enviarse por correo electrónico al área indicada por el organismo.

La conducción de un instituto científico define prioridades de investigación, articulación institucional, administración de equipos y vínculos con el sistema académico.

En un escenario de ajuste y discusión sobre el rol del Estado en la ciencia, incluso un concurso de dirección puede adquirir relevancia política más allá del trámite formal.