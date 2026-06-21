Con alerta naranja por Zonda, Cafayate extrema el control de los focos de incendio

El Ministerio de Seguridad continúa con las acciones de combate y control de los focos ígneos que se registran en Cafayate desde el día jueves pasado. Las tareas se desarrollan sobre distintos sectores del perímetro afectado, con especial intervención en los puntos calientes detectados, donde se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de material combustible para prevenir reactivaciones.

Los equipos de combates están conformados por brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Cafayate, Brigada Nacional Centro, Bomberos de la Policía de Salta, las distintas áreas operativas de la Policía, recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la colaboración logística de la Municipalidad de Cafayate.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vílchez, señalo que los equipos continúan trabajando sobre focos subterráneos y sectores críticos del incendio. En ese sentido, se intensificaron las acciones de enfriamiento y control para reducir riesgos de propagación y consolidar los avances logrados en los últimos días.

Por su parte, el director general de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, destacó el trabajo que realizan policías del área en distintos puntos de la ruta nacional 68, para facilitar el desplazamiento de los recursos operativos.

De esta manera se continúa trabajando de forma coordinada en la tercera jornada operativa de los grupos de combatientes.